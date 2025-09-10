Задолжавший 1,3 миллиона рублей в покер пассажир круизного лайнера прыгнул за борт
Пассажир круизного лайнера Royal Caribbean прыгнул за борт, чтобы скрыться от уплаты игорного долга. Об этом сообщает издание CBS News.
По данным источника, Джей Гонсалес-Диас сел на борт «Рапсодии морей» в порту Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 31 августа и отправился в недельный тур к Барбадосу. За все время плаванья он проиграл в покер 16 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей). Судно вернулось в гавань 7 сентября. Когда на лайнере началась проверка Таможенно-пограничной службы США, мужчина прыгнул за борт.
На берег задолжавшего крупную сумму туриста доставил проплывавший мимо водитель гидроцикла. Затем Гонсалеса-Диаса схватили возле здания Капитолия, при нем полиция обнаружила 14,6 тысячи долларов (1,2 миллиона рублей) наличными, два телефона и пять паспортов. Мужчину обвинили в неуплате долга и попытке уклониться от уплаты налогов.
На данный момент ему грозит штраф в размере 250 тысяч долларов (21,1 миллиона рублей) или лишение свободы до пяти лет. Авантюриста отпустили из-под стражи под залог.
Ранее на видео попали пассажиры круизного лайнера, которые устроили драку из-за жареной курицы. Инцидент произошел на борту судна Sunshine около двух часов ночи.