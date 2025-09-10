Экс-главу Курской области Смирнова заподозрили в получении крупной взятки

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Против экс-главы региона возбуждено уголовное дело по соответствующей уголовной статье.

Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Мещанского районного суды Москвы.

— В отношении Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело, — передает слова государственного обвинителя ТАСС.

Экс-губернатора задержали в апреле 2025 года. Его заподозрили в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений. По делу вместе со Смирновым также проходит его заместитель Алексей Дедов, которому инкриминируют те же преступления. Против бывшего губернатора дал показания арестованный бывший генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.

Еще в декабре 2024 года Следственный комитет РФ установил связь между Смирновым и Лукиным и вызвал экс-губернатора на допрос. Незадолго до этого суд арестовал бывшего главу «Корпорации развития Курской области» по обвинению в злоупотреблении полномочиями. «Вечерняя Москва» узнала подробности этого дела и выяснила, с чем связаны «чистки» в Курской области.