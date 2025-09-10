«Есть много нюансов»: сможет ли Блиновская избежать колонии

Блогер и коуч Елена Блиновская, приговоренная в марте к пяти годам колонии за неуплату налогов и отмывание денег, остается в СИЗО. Ее защита уже более полугода пытается оспорить приговор. Сможет ли Блиновская избежать колонии, выяснило издание Kp.ru.

Савеловский суд Москвы назначил блогеру 5 лет колонии и штраф в 1 млн рублей. Несмотря на просьбы об отсрочке из-за ребенка, суд отказал. Блиновская уже отбыла половину срока, учитывая домашний арест и время в СИЗО. По словам адвоката Андрея Мишонова, по закону она может подать на УДО после вступления приговора в силу, но московские суды часто относятся к таким ходатайствам строго.

Как уточнил он, можно искусственно пытаться тянуть рассмотрение апелляции, для этого есть определенные процессуальные приемы. Однако, по словам собеседника, «есть много нюансов».

Блиновская хотела бы отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО, что возможно только при определенных условиях. Условия там мягче, но срок все равно идет как в колонии, писали ранее СМИ. Правозащитник Иван Мельников отметил, что женщинам с детьми могут разрешить встречи с семьей.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что апелляция еще не рассмотрена, и говорить о переводе в хозотряд пока рано.