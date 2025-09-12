Многоженец Сухов собирал компромат на дочь, обвинившую его в домогательствах

Показания дочери Анны многоженца Ивана Сухова, которая ранее обвинила его в преступлении против половой неприкосновенности, подтверждаются. Кроме того, отец собирал на Анну компромат.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщила адвокат Юлия Вербицкая.

— Несмотря на бравурные утверждения Сухова и его защиты о неких «доказательствах невиновности», все сводится к тому, что показания Анны подтверждаются и соответствуют действительности, а вот сам «отец года» готовил и собирал на свою же дочь некий компромат, — заявила адвокат.

По ее словам, защита планирует подать ходатайство о проведении психолого-психиатрической экспертизы как для Анны, так и для Ивана Сухова. Она считает, что стремление пропагандировать совместное проживание с несколькими женщинами и, возможно, их детьми, указывает на наличие психических отклонений. Кроме того, адвокат подчеркнула, что в данном случае такие лица могут представлять опасность для общества, их следует изолировать и лечить, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Многодетного отца обвиняют в развращении своей несовершеннолетней дочери. Поводом для возбуждения дела стал ее рассказ в эфире федерального канала. Анна, дочь Сухова, поделилась историей во время программы «Пусть говорят». Она рассказала, что отец угрожал ей убийством, а также заставлял прикасаться к половому органу.

Ранее адвокат Сухова Александр Почуев заявил, что он не станет скрываться от следствия и готов явиться в СК по первому требованию.