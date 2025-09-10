Правоохранители задержали в Подмосковье братоубийцу

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Раменском 55-летнего мужчину. Он подозревается в убийстве собственного брата.

Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области задержан 55-летний местный житель по подозрению в убийстве своего 53-летнего брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Преступление, как считают правоохранители, произошло 9 сентября. Мужчины распивали вместе спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. Один из братьев взял нож и ударил им своего оппонента в грудь, а затем нанес ему еще одно ранение в голову. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Правоохранители проводят допросы, а также осуществляют другие необходимые следственные мероприятия. Задержанному мужчине в скором времени изберут меру пресечения.

Ранее житель Москвы совершил двойное убийство. Он расправился со своими родственниками: братом и бабушкой. В отношении мужчины возбудили дело и передали его в суд для рассмотрения. По версии следствия, москвич сначала убил свою бабушку, а затем расправился с братом.