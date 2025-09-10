В Брянской области осудили пенсионера за надругательство над 10-летней девочкой

В Брянской области пенсионера осудили за действия сексуального характера по отношению к 10-летней девочке, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, 68-летний мужчина в июне 2024 года в состоянии алкогольного опьянения в своем доме изнасиловал дочку своей знакомой.

Его действия квалифицированы по статье 132 УК РФ, предусматривающей ответственность за действия «сексуального характера» с использованием беспомощного состояния жертвы.

Суд приговорил пенсионера к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает «Лента.ру».

Ранее иностранный гражданин в Подмосковье посягнул на половую неприкосновенность двух девочек, не достигших возраста согласия. 61-летнего мужчину удалось задержать. Фигурант подозревается в изнасиловании семиклассниц в коровнике. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела.

Кроме того, в Татарстане задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы. 11-летняя девочка 1 сентября пришла в сельский парк, где работал обвиняемый. Там мужчина схватил ребенка и совершил действия сексуального характера.