Число погибших при беспорядках в Непале превысило 50

В Непале в ходе масштабных беспорядков погиб 51 человек. Ранения различной степени тяжести получили более 1300 пострадавших, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

Массовые протесты в Катманду и других городах Непала начались после ограничений на использование социальных сетей.

Протестующие совершали поджоги зданий государственных учреждений, включая парламент, Верховный суд и прокуратуру, а также нападали на дома политиков и государственных служащих. В стране ввели комендантский час.

На фоне продолжающихся протестов было решено отменить запрет на работу социальных сетей. Армия Непала начала переговоры с протестующими и политическими группами с целью обсуждения формирования временного правительства.