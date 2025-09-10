Бывший учитель жестоко убил двух школьников

В Прокопьевске (Кемеровская область) раскрыто жестокое убийство 54-летнего мужчины. Тело с многочисленными травмами обнаружила местная жительница. Правоохранительные органы установили, что жертве было нанесено около 200 ножевых ранений, а также удары топором и другими предметами.

Как сообщает СУ СК России по Кемеровской области, по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний знакомый погибшего. По предварительной версии следствия, трагедия произошла во время совместного распития алкоголя. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый нанес жертве смертельные ранения.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержанному грозит длительный срок в колонии строгого режима.

