Мощный пожар ликвидируют огнеборцы на севере Подмосковья

Крупный пожар вспыхнул в Дмитровском округе Подмосковья. Рядом с местом ЧП находится частный конный клуб. Лошадей эвакуируют в срочном порядке, пишут СМИ.

Пожар произошел в поселке городского типа Некрасовский. Клубы черного дыма видны даже в соседних муниципалитетах. По предварительным данным горят склады логистического комплекса на станции "Катуар".

Площадь распространения огня составляет порядка 500 квадратных метров, передает портал «База». О пострадавших информация не поступала. Кадры пожара очевидцы выкладывают в соцсетях. На кадрах, огромный столб густого дыма возвышается высоко над районом.

В Балашихе произошел крупный пожар на складе

Причины происшествия выясняются. На место возгорания прибыли пожарные расчеты.

