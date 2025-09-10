Мошенники начали разводить россиян по новой схеме

Мошенники представляются сотрудниками военкоматов для кражи денег и данных призывников, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета Петр Щербаченко. Злоумышленники предлагают записаться на прием через «Госуслуги» через звонок и просят сообщить код из СМС-сообщения, чтобы избежать очередей.

Схема обмана: звонок от «сотрудника военкомата», который знает личные данные призывника и сообщает о необходимости уточнить документы или передать справку для отсрочки. Жертве предлагают заранее записаться на прием через «Госуслуги», запрашивая код из СМС. Цель — кража данных и денег.

Щербаченко советует немедленно прекращать подозрительные звонки, самостоятельно перезванивать в военкомат для проверки информации и не сообщать коды из СМС.

Россиянам рассказали о новых схемах мошенников

Ранее эксперт проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская предупредила, что звонки с номеров, не начинающихся с +7, могут быть мошенническими. Для определения страны звонка можно использовать поисковые системы или справочные сервисы.