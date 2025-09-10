Лжесотрудник банка вынес из квартиры в Москве три миллиона рублей

Школьница попала на крючок мошенников, которые обманули ее под видом представителей банка. Девочка доверилась аферистам и впустила в квартиру пособника злоумышленников, который вскрыл сейф и украл оттуда три миллиона рублей.

Об этом в среду, 10 сентября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Школьница отключила видеонаблюдение, впустила в квартиру прибывшего к ней «специалиста», а сама пошла встречать маму. После визита лжеработника банка из сейфа в квартире пропали денежные средства на общую сумму три миллиона рублей, — рассказала Нефедова.

Все началось с того, что девочке позвонили неизвестные и убедили ее в необходимости задекларировать все денежные средства, находящиеся дома. Школьница поверила и рассказала мошенникам, что деньги хранятся в сейфе, который она не может открыть. Тогда на помощь потерпевшей и прибыл сообщник аферистов.

Пособника мошенников впоследствии задержали. Он рассказал, что передал украденные деньги по указанному адресу. За это выполненное задание он получил от своих кураторов 10 тысяч рублей. В отношении 23-летнего молодого человека возбудили уголовное дело. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал. В скором времени ему изберут меру пресечения.

До этого случая другая ситуация с обманом студента произошла в Москве. Молодому человеку позвонил мошенник под видом сотрудника вуза и попросил его озвучить код из СМС для прохождения тестирования. Потерпевший собрал дома имевшиеся деньги и ювелирные изделия и передал их курьерам. В общей сложности аферисты завладели 800 тысячами рублей.