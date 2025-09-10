Взрыв газового баллона прогремел в квартире на востоке Москвы

В квартире жилого дома №25, расположенного на Фортунатовской улице, прозвучал хлопок. Его причиной послужил взрыв баллона с газом.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 10 сентября, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

— Взрыв газового баллона произошел в квартире на улице Фортунатовской. Пострадал один человек — хозяин жилища. В самой квартире в результате хлопка осыпались стекла на балконе, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего мужчину осматривают медики.

25 июля в Саратове на улице Блинова прогремел взрыв в многоквартирном доме. В результате часть подъезда с 10-го по 1-й этаж обрушилась. Предварительной причиной взрыва и последующего обрушения строения назвали детонацию бытового газа. В общей сложности погибли семь человек, в том числе один ребенок. Что могло привести к взрыву — в материале «Вечерней Москвы».