В Петербурге убийцы закопали труп на грядке с укропом

В Санкт-Петербурге двое мужчин убили знакомого и закопали труп в огороде, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Преступление было совершено в Колпинском районе. Житель Понтонного поселка вышел из дома 19 августа и встретил приятелей, с которыми у него был конфликт. Мужчины, по версии следствия, убили оппонента. До сентября исчезнувшего мужчину искали, и лишь недавно его тело обнаружили спрятанным в земле под грядками с укропом.

Двое подозреваемых задержаны, один из них ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", в ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.