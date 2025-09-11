Мужчина открыл огонь по автобусу с пассажирами под Оренбургом

В городе Бугуруслан Оренбургской области мужчина обстрелял из пневматического пистолета автобус с пассажирами, сообщает пресс-служба полиции региона.

© Газета.Ru

«Молодой человек, находясь на заднем сидении легкового автомобиля, несколько раз выстрелил из пневматического газового пистолета в попутно движущийся микроавтобус с пассажирами. В результате инцидента никто не пострадал. Автобус получил незначительные механические повреждения кузова и заднего стекла», — сообщает пресс-служба.

Молодого человека задержали. Свои действия он объяснил желанием развлечься. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Бурятии задержали двух молодых людей, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Комсомольской. Они обстреляли автобус, целились в детей на детской площадке и открыли огонь по окнам. Прибывший на место наряд полиции их задержал. Молодые люди признались, что стреляли из хулиганских побуждений.