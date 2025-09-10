Избившего инспектора МАДИ в Москве мужчину заключили в СИЗО

Мужчину, силой воспрепятствовавшего законным действиям сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), заключили под стражу. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего, чтобы дать возможность другому правонарушителю скрыться на автомобиле.

Об этом в среду, 10 сентября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Фигурант, желая избежать ответственности, предпринял действия, направленные на воспрепятствование погрузке и эвакуации автомобиля, самостоятельно снял сцепные устройства эвакуатора, а также нанес удары в область ног и живота инспектора, — рассказала Нефедова.

После этого второй соучастник преступления, находившийся за рулем машины, нажал на газ и наехал на представителя власти. Впоследствии обоих злоумышленников задержали. Водителя, как и избившего инспектора мужчину, заключили под стражу.

Прокуратура контролирует привлечение обоих правонарушителей к уголовной ответственности.

Ранее вынесли приговор бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахъядову*, который зарезал сотрудника МАДИ в центре столицы. Фигурант получил 28 лет лишения свободы. Большую часть срока он проведет в тюрьме.

Ахъядов* 15 раз ударил потерпевшего ножом, что привело к смерти уполномоченного лица. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям. Убийство инспектора МАДИ классифицировали как теракт, поскольку Ахъядов* планировал устроить массовый расстрел. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошло преступление и чем занимался преступник.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.