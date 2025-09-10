Избившего инспектора МАДИ в Москве мужчину заключили в СИЗО

Вечерняя Москва

Мужчину, силой воспрепятствовавшего законным действиям сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), заключили под стражу. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего, чтобы дать возможность другому правонарушителю скрыться на автомобиле.

Об этом в среду, 10 сентября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Фигурант, желая избежать ответственности, предпринял действия, направленные на воспрепятствование погрузке и эвакуации автомобиля, самостоятельно снял сцепные устройства эвакуатора, а также нанес удары в область ног и живота инспектора, — рассказала Нефедова.

После этого второй соучастник преступления, находившийся за рулем машины, нажал на газ и наехал на представителя власти. Впоследствии обоих злоумышленников задержали. Водителя, как и избившего инспектора мужчину, заключили под стражу.

Прокуратура контролирует привлечение обоих правонарушителей к уголовной ответственности.

Ранее вынесли приговор бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахъядову*, который зарезал сотрудника МАДИ в центре столицы. Фигурант получил 28 лет лишения свободы. Большую часть срока он проведет в тюрьме.

Ахъядов* 15 раз ударил потерпевшего ножом, что привело к смерти уполномоченного лица. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям. Убийство инспектора МАДИ классифицировали как теракт, поскольку Ахъядов* планировал устроить массовый расстрел. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошло преступление и чем занимался преступник.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.