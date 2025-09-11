Президент Южной Кореи отреагировал на задержание корейских рабочих в США

Задержание граждан Республики Корея (РК) на строительной площадке в штате Джорджия может негативно повлиять на инвестиции южнокорейских компаний в США. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён.

"С точки зрения компаний, они столкнулись с неудобствами при строительстве завода, оказались в сложном положении и не могут не испытывать из-за этого затруднений. С точки зрения наших компаний, нельзя не начать сомневаться в прямых инвестициях в США из-за нынешней ситуации", - сказал президент на пресс-конференции, организованной по случаю 100 дней пребывания на посту.

В Южной Корее в колене пациентки нашли золото после иглоукалывания

"Есть вероятность, что это окажет сильное влияние на прямые инвестиции в США", - добавил президент. По его словам, Сеул предлагает Вашингтону решить проблему с выдачей виз. Ли Чжэ Мён сообщил, что около 300 граждан РК и 14 иностранцев, которые были задержаны на строительной площадке в Джорджии, вскоре отправятся в Южную Корею. Один южнокореец решил остаться в США по семейным обстоятельствам.

Ли Чжэ Мён пояснил, что задержка с отправлением самолета связана с разногласиями по вопросу статуса отбывающих: добровольный выезд или депортация. Южная Корея решительно протестовала против того, чтобы на задержанных были наручники. Власти РК спокойно относятся к тому, что приезжающие из США преподают иностранные языки на южнокорейской территории.

4 сентября американские власти задержали 457 человек на строительной площадке завода по производству аккумуляторов для электромобилей южнокорейских компаний Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в штате Джорджия. Более 300 из них являются гражданами Республики Корея. Они подозреваются в нарушении миграционного законодательства.

Как передавало агентство Yonhap, большинство южнокорейских граждан приехали в США по деловой визе B1 или на основании безвизового режима ESTA на непродолжительный срок.

Американские власти заявили, что задержанные работали на территории США без соответствующего разрешения.

Южнокорейские СМИ указывают на сложности при получении виз и настаивают, что квоты, предоставленные РК, недостаточны.