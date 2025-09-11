Массовая драка произошла около кафе во Владивостоке

Массовая драка произошла после лезгинки около кафе "Дворик" во Владивостоке. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash. По его данным, в драке участвовали десятки мужчин, в том числе иностранцы.

Оппоненты использовали не только кулаки, но и камни. Жители ближайших домов услышали крики и шум и вызвали полицию. На место происшествия прибыли пять полицейских автомобилей и две кареты скорой помощи. Правоохранители задержали участников потасовки и возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". 26 августа в Ленинградской области произошла массовая драка мигрантов около строящегося детского сада. Всего в произошедшем участвовали более 12 человек.

Некоторые из них пытались скрыться на машине, пока другие пытались разбить стекла транспортного средства. В момент появления полицейских мигранты разбежались. В начале августа самарцы подрались с тольяттинцами "стенка на стенку" на музыкальном фестивале. Ведущий попытался усмирить дерущихся со сцены, однако страсти лишь накалялись.