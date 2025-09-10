Обнаруженную возле позиций ВСУ россиянку арестовали

Суд в Курске санкционировал арест гражданки России по подозрению в государственной измене. Как следует из материалов суда, оказавшихся в распоряжении журналистов, женщина была задержана в непосредственной близости от позиций вооруженных сил Украины — всего в 100 метрах от линии соприкосновения.

Согласно данным следствия, еще в июле 2023 года россиянка через интернет познакомилась с военнослужащим ВСУ. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против Российской Федерации, на что девушка дала свое согласие.

Задержание было осуществлено российскими военными при помощи разведывательного беспилотника. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела о покушении на государственную измену и попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.

В настоящее время обвиняемая содержится в следственном изоляторе. В ходе расследования также проверяется информация о возможном использовании поддельных документов, включая свидетельства о рождении. Расследование по делу продолжается.