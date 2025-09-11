Женщина переехала коллегу на парковке и пришла на работу как ни в чем не бывало

Жительница США переехала коллегу на парковке, а потом пришла на работу как ни в чем не бывало. Об этом сообщает Life 5 News.

Инцидент произошел в штате Луизиана поздним вечером 7 сентября. 67-летняя Лиллиан Селлерс сбила коллегу на парковке центра по уходу за пожилыми людьми Greenbriar Community Care Center. Инцидент произошел, когда она резко сдала назад на своем внедорожнике, не заметив женщину. После наезда Селлерс вместо того, чтобы оказать первую помощь, подобрала отвалившуюся деталь бампера, убрала ее в машину, припарковалась и ушла с места происшествия. Она спокойно начала смену и только тогда сообщила коллегам, что «на парковке упала женщина» и ей нужна помощь.

Обнаружившие пострадавшую сотрудники сразу поняли, что такие травмы невозможно получить из-за обычного падения. Они вызвали скорую, женщину госпитализировали в критическом состоянии. Медики установили что ее травмы соответствуют удару транспортного средства. После этого Селлерс задержали. На вопрос о причинах своих действий женщина только пожала плечами, не предоставив никаких объяснений.

Селлерс арестована и обвиняется в нарушении правил эксплуатации транспортного средства и оставлении места ДТП с причинением тяжких телесных повреждений.

