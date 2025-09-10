В США пообещали добиваться максимального наказания для убийцы украинской беженки

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что убийце украинской беженки Ирины Заруцкой предъявлено обвинение, сообщает АР.

Прокуратура будет добиваться для него максимального наказания. Бонди добавила, что это убийство стало «прямым результатом провальной мягкой политики по отношению к преступности, которая ставила преступников выше невинных людей».

Генпрокурор США назвала преступление непростительным. По ее словам, убийца «никогда больше не увидит свет как свободный человек».

Убийство украинской беженки вскрыло проблемы американского правосудия

Ранее стало известно, что Заруцкую убил бездомный. 23-летняя девушка скончалась от множественных ножевых ранений на трамвайной остановке. После этого президент США Дональд Трамп призвал правоохранительные органы безжалостно бороться с преступностью.