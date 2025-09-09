Мужчина взял кредит на 3,3 млн рублей и отправил мошенникам
В Якутии 42-летний мужчина взял в кредит крупную сумму денег и отдал мошенникам. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, житель города Алдан искал способ быстро заработать и наткнулся в интернете на рекламу лжеброкера.
Горожанин связался с мошенником, поверил его словам, взял кредит на 3,3 млн рублей и перевел деньги аферисту. После этого связь с «брокером» прекратилась.
В полиции отметили, что этот инцидент — второй за сегодня, первым на удочку мошенников попался житель Якутска.
Ему позвонили «сотрудники налоговой службы и Центробанка», уговорили оформить кредит и перевести через банкомат 475 тыс. рублей на их счета под предлогом необходимости «защитить средства».
В пресс-службе подчеркнули, что настоящие сотрудники государственных учреждений никогда не просят переводить деньги через банкомат или сообщать коды из смс.
Также не существует способов моментального обогащения без риска, а любые предложения «гарантированного» заработка являются обманом, констатировали в ведомстве.