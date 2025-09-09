В Донецке прогремели взрывы

В Донецке слышны звуки взрывов, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

© ГСЧС Украины

По данным агентства, взрывы произошли в Калининском и Буденновском районах Донецка.

У себя в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин подтвердил, что в городе «громко», и призвал местных жителей к осторожности.

Согласно информации РБК, c 20:26 ракетная опасность действует в Донецке, Макеевке, Уманском, Гродовке, Очеретино, Авдеевке, Ясиноватой, Пантелеймоновке, Михайловке и Старомихайловке.

Ранее в Донецке и Макеевке произошла серия взрывов. В частности, удары пришлись на парк «Гулливер» и школу в Донецке и жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки. Два человека пострадали, в том числе дети.