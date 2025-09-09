Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за НЛО в небе
Аэропорт Вильнюса временно прекратил свою работу из-за появившегося в небе неопознанного летающего объекта (НЛО), передает литовский телеканал TV3 со ссылкой на Национальный центр антикризисного управления.
Инцидент произошел утром во вторник, 9 сентября.
«После того, как компания Oro navigacija сообщила службам Вильнюсского аэропорта о зафиксированном летающем объекте, полеты в аэропорту во вторник были приостановлены в связи с мерами безопасности», — уточнил автор статьи.
Обозреватель заметил, что в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. Серьезного влияния на расписание аэропорта инцидент не оказал.
Проводится расследование. Вместе с тем, эксперты полагают, что за НЛО приняли редкое метеорологическое явление.