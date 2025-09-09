Юный хоккеист умер на тренировке на Урале

Юный хоккеист скончался во время тренировки в спортивной школе «Хризотил» в городе Асбест Свердловской области. Об этом пишет Shot.

Инцидент произошел во вторник, 9 сентября. Тренировка у спортсменов началась в 16-30 с разминки. После выполнения нескольких упражнений 14-летний хоккеист упал на колени, а затем «полностью рухнул на лёд».

Дежурные медики немедленно вышли на площадку, попытались реанимировать мальчика, но все их усилия оказались безрезультатными.

Тренер отметил, что проблем со здоровьем у подростка никогда не было, все медкомиссии он всегда проходил, допуск от врачей к занятиям спортом у него был.

Ранее сообщалось, что 25 января 2025 года 17-летний хоккеист клуба НМХЛ «ЭкоНива‑Бобров» из Воронежской области умер на льду во время тренировки.

В команде пояснили, что скорая приехала через 4 минуты, специалисты начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли.

Все игроки проходили медосмотр, и ничего подозрительного в здоровье погибшего не наблюдалось, уточнили в клубе.