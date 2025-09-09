Мужчина обнаружил в своем подвале живущего там незнакомца

В штате Орегон, США, полицейские арестовали мужчину, продолжительное время жившего в чужом подвале. Об этом сообщает People.

Полицейские прибыли к оккупированному подвалу после звонка неравнодушного местного жителя. Он предупредил их о подозрительном мужчине, которого раньше не видел в жилом комплексе. По его словам, незнакомец зашел в чужой подвал и закрыл за собой дверь. Осведомитель увидел в помещении свет и удлинитель, проходящий через вентиляцию.

Владелец подвала сказал полицейским, что там никого не должно было быть. При этом вспомнил, как иногда слышал из подвала какие-то странные звуки. Мужчина дал полицейским ключи, но они не подошли, поэтому им пришлось взломать дверь. Внутри они обнаружили мужчину. Домовладелец видел его впервые в жизни.

Найденного мужчину идентифицировали как 40-летнего Вениамина Букура. Полицейские установили, что он поселился в подвале давно, поскольку успел его обустроить. Внутри была кровать и телевизор, а также различная бытовая техника, подключенная к электросети дома. Кроме того, полицейские обнаружили внутри инструменты для употребления наркотиков.

