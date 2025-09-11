СК завел уголовное дело по факту крушения Ан-2 в Ростовской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» по факту недавнего крушения самолета Ан-2 в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СК в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Ростовской области», — говорится в сообщении.

Авиакатастрофа произошла 9 сентября в Волгодонском районе. По данным SHOT, самолет разбился при проведении сельскохозяйственных работ на территории агробазы «Родник». Спасти пилота не удалось.

Предполагается, что причиной трагедии стала ошибка пилотирования.

Днем ранее легкомоторный самолет рухнул в поле вблизи города Лыткарино в Московской области. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя. На борту самолета находились два члена экипажа, которые не пострадали.