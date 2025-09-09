В Сети появились кадры горящего дворца правительства в Непале. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На кадрах можно увидеть, как огромное здание почти полностью объято пламенем. Отмечается, что Дворец Сингха Дурбар был построен в 1903 году — в нем располагались правительственные учреждения, а также кабинет премьер-министра.

На фоне этого в стране продолжаются беспорядки. В данный момент армия страны обсуждает возможность вывести на улицы военных, а также объявила о введении комендантского часа. Кроме того, командующий ВС Непала генерал Ашок Радж Синдел обратился к протестующим с призывом к мирному разрешению ситуации.

«Чтобы обеспечить мирное разрешение ситуации, я призываю протестующие прекратить все протестные действия и приступить к диалогу», — заявил он.

Что известно о протестах в Непале

Ранее в Непале вспыхнули массовые беспорядки из-за запрета социальных сетей. В процессе начались столкновения протестующих с полицией — в результате погибло 19 человек. Позже премьер-министр страны объявил об отставке, а запрет соцсетей был отменен.