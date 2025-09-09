В Краснодарском крае пропала экс-жена известного застройщика

В Краснодарском крае пропала 47-летняя Елена Олишевич — бывшая жена известного крымского застройщика Дмитрия Олишевича, которого недавно приговорили к шести годам тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что женщина пропала 4 сентября в поселке Архипо-Осиповка. Она вышла из дома без телефона, взяв только паспорт, и пошла гулять. Несколько раз Олишевич попадала на камеры «Безопасного города», но затем ее следы оборвались. В настоящее время ее судьба остается неизвестной.

После развода с бывшим мужем Олишевич получила значительное материальное вознаграждение. Известно, что до исчезновения женщина планировала снова выйти замуж, но у нее диагностирована болезнь Паркинсона, которая затрудняет речь и движения. В связи с этим полиция считает, что с ней мог произойти несчастный случай. При этом также не исключаются версии убийства и самоубийства.