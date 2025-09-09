В Краснодарском крае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 по шкале Рихтера произошло в Краснодарском крае. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение случилось во вторник, 9 сентября, в 19:55. Эпицентр оказался в 11 километрах от Апшеронска и в 44 километрах от Майкопа. Он залегал на глубине 10 километров.

Местные жители Туапсе и Сочи.

Ранее сообщалось, что 9 сентября землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера произошло в Тихом океане, близ островного государства в Меланезии Вануату.