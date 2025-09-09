СК возбудил дело после смерти гендиректора, которого нашли без головы

СК возбудил дело после смерти гендиректора компании, которого нашли без головы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей. Его обезглавленное тело нашли под мостом в Калининградской области.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По информации агентства, погибший — Алексей Синицын, занимавший должность генерального директора компании «К-Поташ Сервис».
Уточняется, что следователи допрашивают свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.
Предварительной версией смерти в СК назвали суицид.
О смерти гендиректора сообщалось 8 сентября. На его теле был закреплён буксировочный трос.