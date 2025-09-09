СК возбудил дело после смерти гендиректора, которого нашли без головы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей. Его обезглавленное тело нашли под мостом в Калининградской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

По информации агентства, погибший — Алексей Синицын, занимавший должность генерального директора компании «К-Поташ Сервис».

Уточняется, что следователи допрашивают свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.

Предварительной версией смерти в СК назвали суицид.

О смерти гендиректора сообщалось 8 сентября. На его теле был закреплён буксировочный трос.