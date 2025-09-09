В элитном поселке под Москвой загорелся дом площадью 1000 кв. м

Частный дом, площадью в 1000 квадратных метров, загорелся в элитном коттеджном поселке «Раздоры-2» в Одинцово. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел во вторник, 9 сентября. Причина пожара пока не называется.

Экстренные службы едут на место происшествия.

Журналисты заметили, что поселок «Раздоры-2» находится в 5 км от Москвы по Рублёво-Успенскому шоссе.

Пожар вспыхнул в элитном подмосковном поселке рядом с домом Филиппа Киркорова

В посёлке расположены комфортабельные коттеджи в английском стиле, в нем предусмотрены прогулочные зоны, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, шезлонги, гостевые парковки.