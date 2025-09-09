Загадочно пропал обвиняемый в убийстве олигарха российский миллионер

В Екатеринбурге долларовый миллионер не явился в суд, где должно было состояться первое заседание по уголовному делу, где он проходит обвиняемым. Об этом пишет Е1.ru во вторник, 9 сентября, со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области.

Там отметили, что заседание сорвалось из-за неявки подсудимого, суд оформил принудительный привод. О причинах неявки неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Рублевке весной задержали авторитета по громкому делу об убийстве первого уральского олигарха Виктора Терняка. Дело оставалось нераскрытым с 1992 года.

Выживший телохранитель Терняка дал показания на обвиняемого спустя десятилетия. В 90-е он боялся говорить из-за влияния ОПГ. Однако из-под стражи задержанного мужчину освободили еще в июне.

Ранее сокамерник 32-летнего жителя Алапаевска, которой изнасиловал и жестоко убил в ДНР 9-летнюю девочку, рассказал о нем.

По словам знакомого 32-летнего убийцы, он отбывал наказание и за изнасилование, а из колонии ушел на СВО.