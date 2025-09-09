Расчленивший транссексуала россиянин попросился на СВО

Житель Санкт-Петербурга, которого осудили за расчленение 26-летнего транссексуала (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил о желании участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Даниил Кузнецов попросился на СВО сразу после оглашения приговора.

Ранее суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. По данным следствия, в период с 26 по 28 февраля мужчина, находясь в квартире на проспекте Авиаторов Балтики, поссорился со своим знакомым-транссексуалом и избил его до смерти. После этого он вместе с женой расчленил его тело кухонным ножом, разложил по чемоданам и вывез в Невский район. Останки потерпевшего обнаружил мужчина-морж, нырявший в Неву.

Сами злоумышленники после случившегося уехали в Петрозаводск. Там их и задержали.