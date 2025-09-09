Рецидивист изнасиловал и жестоко убил 9-летнюю девочку в ДНР

В Енакиево в ДНР 32-летний рецидивист из Алапевска Свердловской области изнасиловал и убил 9-летнюю девочку. Ребенка искали несколько дней. 5 сентября девочка ушла гулять и пропала. Об этом пишет Е1.ru.

© Московский Комсомолец

Знакомые семьи рассказали, что экс-заключенный в 2024 году самовольно оставил часть, и целый год прятался у бабушки ребенка.

В 2021 году подозреваемого в жестоком убийстве осудили по делу об изнасиловании, но позже он оказался на свободе и принял участие в СВО.

Предполагаемого убийцу задержали 7 сентября. Мужчина показал место, где изнасиловал, убил, а затем закопал тело девочки. Все произошло в 500 метрах от ее дома.

Ранее сообщалось, что рецидивист совершил нападение на 28-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, используя отвертку в качестве оружия при попытке ограбления.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.