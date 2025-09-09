Журналистку Баязитову освободили по УДО

Журналистка Александра Баязитова в ближайшие часы выйдет на свободу. Судогорский районный суд Владимирской области удовлетворил ее ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Напомним, что о деле журналистки Баязитовой стало известно президенту после того, как прокуратура запросила для нее 13 лет лишения свободы. В итоге журналистку приговорили за вымогательство к сроку гораздо меньшему, 5 годам, но и это для нее было почти равно смертному приговору, поскольку она страдает тяжелейшими заболеваниями. В колонии Головино Владимирской области изначально даже не смогли подобрать тюремную робу для журналистки. У них в наличии не было необходимых элементов одежды нужного размера.

Журналистка с самого начала подавала ходатайство о замене ей неотбытой части наказания на более легкое, а также на УДО. Однако изначально суд в УДО и отказал. Кассационная инстанция признала это незаконным. И вот во вторник, 9 сентября, прошение журналистки наконец было удовлетворено. Как только решение поступит в колонию, журналистку освободят. К слову, сама она на суде не присутствовала, а точнее была по видеоконференц-связи.