Разыскиваемого Интерполом россиянина доставят из ОАЭ в Москву

Россиянина, которого разыскивали по линии Интерпола, поймали в Объединенных Арабских Эмиратах. Мужчину доставят в Москву. Он обвиняется в организации незаконной миграции в составе группы лиц по предварительному сговору.

Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— В результате взаимодействия, организованного по каналам Интерпола, разыскиваемый установлен и задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Благодаря усилиям, предпринятым совместно с МИД России и Посольством Российской Федерации в ОАЭ компетентные органы этого ближневосточного государства приняли решение о депортации обвиняемого, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина, по версии следствия, совершил инкриминируемое преступление на территории Республики Адыгея еще в 2023 году. Он помогал мигрантам оформлять визы. Соучастники этого дела предоставляли в компетентный орган заведомо ложные сведения о цели въезда иностранцев в страну.

Позднее мужчину объявили в розыск, но он скрылся за границей. Однако уйти от правосудия ему не удалось.

До этого Коста-Рика помогла в поимке беглого россиянина, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег. Его задержали благодаря сотрудникам Интерпола. Впоследствии его передали российским силовикам и доставили в столицу.