Приговор экс-замминистра обороны Иванову признали законным

Апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

1 июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Вместе с ним был осужден бывший глава "Оборонлогистики" Антон Филатов, который получил 12,5 года колонии со штрафом в 25 миллионов рублей.

Кроме того, суд принял решение взыскать солидарно с Иванова и Филатова 216 млн рублей в пользу Главного управления обустройства войск, а также 3,9 млрд рублей - в пользу Агентства по страхованию вкладов.

По версии следствия, в 2015 году Тимур Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек для хищения средств банка. Далее через цепочку подконтрольных компаний фигуранты похитили 216 млн рублей из кредитной линии банка, которые затем легализовали через фиктивные договоры на оказание консалтинговых и консультационных услуг, в том числе с зарубежными компаниями.

Изначально деньги были выделены на покупку в обход санкций паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы. Кроме того, по данным следствия, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро, что по курсу 2015 года составляло 3,92 млрд рублей по фиктивным договорам купли-продажи валюты.

Оба фигуранта свою вину не признали.