Боевик ВСУ жестоко изнасиловал 15-летнюю девочку на кладбище

Московский Комсомолец

Украинский военный надругался над 15-летней девочкой на кладбище. Преступление совершил военный из 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ на одном из кладбищ Харькова. Об этом пишут местные СМИ.

Боевик ВСУ жестоко изнасиловал 15-летнюю девочку на кладбище
Сообщается, что боевик бригады посетил некрополь, чтобы положить цветы на могилы нескольких недавно убитых сослуживцев. Поблизости он увидел 15-летнюю девочку, которая пришла убрать могилу мобилизованного погибшего отца.

Долгое время находившийся на передовой боевик решил воспользоваться безлюдностью кладбища. Он напал на девочку, затащил ее в ближайшие кусты и изнасиловал.

Девочка обратилась в полицию, насильника задержали. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что начсостав ВСУ передислоцировал на Волчанское направление фронта в Харьковской области спецназовцев из отряда «Дозор».

