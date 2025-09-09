Украинский военный надругался над 15-летней девочкой на кладбище. Преступление совершил военный из 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ на одном из кладбищ Харькова. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что боевик бригады посетил некрополь, чтобы положить цветы на могилы нескольких недавно убитых сослуживцев. Поблизости он увидел 15-летнюю девочку, которая пришла убрать могилу мобилизованного погибшего отца.

Долгое время находившийся на передовой боевик решил воспользоваться безлюдностью кладбища. Он напал на девочку, затащил ее в ближайшие кусты и изнасиловал.

Девочка обратилась в полицию, насильника задержали. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что начсостав ВСУ передислоцировал на Волчанское направление фронта в Харьковской области спецназовцев из отряда «Дозор».

