Мужчина пытался застрелить птицу и убил свою дочь

В США судят мужчину, случайно застрелившего дочь при попытке убить птицу. Трагедия произошла в штате Иллинойс, пишет New York Post.

© Московский Комсомолец

34-летний Дэвид Шультайс пытался подстрелить залетевшего в дом канюка. Однако пуля пробила стекло и попала в его 14-летнюю дочь Эмму. Девочка скончалась в больнице.

2 сентября мужчине предъявили обвинение в неосторожном обращении с оружием, повлекшем смерть. Также обвинения выдвинуты против 58-летней Карен Шварц, которая спрятала оружие и пыталась повлиять на свидетелей.

Шультайс находится в тюрьме в ожидании суда. Шварц, по данным следствия, готовится написать явку с повинной.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.