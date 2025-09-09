Невеста выпавшего из окна в Москве врача поделилась своей версией трагедии

Невеста врача-педиатра, выпавшего из окна жилого дома в Москве, рассказала, что ее жених не мог покончить жизнь самоубийством.

Об этом во вторник, 9 сентября, сообщила Марина, девушка погибшего.

— Все было хорошо, мы не ссорились. Он вообще человек верующий, неконфликтный. Он не мог этого сделать на вызове и просто не мог, — передает телеканал «Звезда» со ссылкой на слова невесты педиатра.

По словам девушки, недавно она вместе с парнем вернулась из рабочей поездки в Сочи. Марина отметила, что погибший врач строил планы и готовился к свадьбе, поэтому ничего не предвещало беды.

Трагедия произошла в доме на Хорошевском шоссе в столице. Педиатр прибыл по вызову к ребенку, который живет вместе с родителями на 18-м этаже здания. Однако спустя время его безжизненное тело нашли лежащим под окнами дома.

Позднее к выяснению обстоятельств трагедии подключился Следственный комитет. В ведомстве начали проверку по факту случившегося. На место прибыли эксперты, опросившие свидетелей и изучившие камеры видеонаблюдения.