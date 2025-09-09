Бывший следователь лишился домов и земли на 250 миллионов рублей

Дорогомиловский суд Москвы изъял активы бывшего следователя и блогера Кирилла Качура (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) общей стоимостью почти 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Имущество из 11 объектов недвижимости взыскано в доход государства по иску Генпрокуратуры. Среди них дома, офисные помещения и земельные участки, оцененных в 247 миллионов рублей, приобретенные Качуром на незаконные доходы.

В октябре 2024 года Минюст России включил экс-следователя Следственного комитета России в реестр иностранных агентов за получение денег из-за рубежа. Правоохранительные органы установили, что он с ноября 2021 года по февраль 2022-го получал на счета своей компании денежные средства из Швейцарии, США, Нидерландов и Великобритании, а также неоднократно публиковал в своих соцсетях посты, критикующие действия представителей российской власти.

В 2022 году СК предъявил Качуру заочные обвинения в создании организованной группы, участвовавшей в хищении трех миллионов евро и вымогательстве взятки в размере 1,6 миллиона долларов у владельцев крупной компании Merlion. По этому делу также проходит его отец Виталий Качур. Оба объявлены в международный розыск. Качур-младший живет в Черногории.

В Telegram заблокирован его аккаунт за «доксинг» — публикацию персональных данных и вымогательство.

Бывшего сотрудника центрального аппарата СК России Александра Киреева, участвовавшего в вымогательстве у Merlion, приговорили к 20 годам колонии строгого режима.