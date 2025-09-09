Жительница Электростали объяснила, за что убила молодого мужа

Жительница подмосковной Электростали задержана за убийство своего мужа. Она была старше его на 10 лет и не смогла смириться с постоянным пьянством супруга.

Как стало известно «МК», трагедия произошла 7 сентября в квартире пары. Ранее 41-летний мужчина регулярно избивал 51-летнюю жену в пьяном виде. Во время очередного обострения он потребовал денег на алкоголь, но женщина отказалась спонсировать выпивку. Тогда пьяница схватил нож и направился в сторону жены. Та выбила у него из рук оружие и нанесла удар в грудь. После этого убийца сама вызвала на место происшествия скорую помощь.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная, по ходатайству следствия обвиняемая заключена под стражу.