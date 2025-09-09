В Париже рядом с мечетями найдены свиные головы

По меньшей мере девять свиных голов были обнаружены во вторник перед несколькими мечетями в Париже. Об этом сообщает агентство AFP.

Глава столичной полиции Лоран Нуньес назвал произошедшее "отвратительным деянием". Правоохранительные органы уже приступили к расследованию. Дело возбуждено по факту "разжигания ненависти, отягощенного дискриминацией по признаку расы или религии". Головы были завернуты в пакеты и сопровождались открыткой с изображением свиньи и надписью: "Приятного аппетита". На одной из голов было вырезано имя президента Франции Эмманюэля Макрона.

В мусульманской общине Парижа случившееся охарактеризовали как проявление "антимусульманской ненависти" и назвали попыткой "разделить французское общество". По словам мусульманских активистов, они неоднократно предупреждали власти о получении угроз.