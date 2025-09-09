Россиянин получил срок за расчленение транссексуала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Всеволожского района Ленинградской области, который в феврале жестоко убил своего знакомого и расчленил его тело, оставив в чемоданах на берегу реки в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

© Lenta.ru

"Суд... признал [Даниила] Кузнецова виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. <...> Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку)", - говорится в сообщении.

Об аресте фигуранта ТАСС сообщал в начале марта. Как установил суд, с 26 по 28 февраля 2025 года Кузнецов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на проспекте Авиаторов Балтики в городе Мурино, в ходе конфликта с потерпевшим сильно избил его, отчего мужчина умер. С целью скрыть тело Кузнецов расчленил его кухонным ножом и разложил останки в два чемодана, которые потом вывез в Петербург и оставил на склоне у Невы в районе впадения в нее реки Славянки.

Утром 1 марта чемоданы с сильным трупным запахом обнаружил местный житель, который увлекается моржеванием и каждое утро купается в Неве. Полицейские при помощи камер наружного видеонаблюдения в короткие сроки установили адрес убийства и обнаружили в квартире следы преступления, однако ее жильцы - обвиняемый и его жена, уроженка Карелии - к тому времени скрылись. 3 марта полиция сообщила о задержании супругов на улице Жуковского в Петрозаводске, куда они для конспирации добирались на перекладных через город Лодейное Поле.

В отношении жены Кузнецова было возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления, но позднее оно было прекращено.