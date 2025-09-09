Рабочие сорвались с высоты в торговом центре в российском регионе

Двое мужчин проводили работы по мытью фасада и окон торгового центра на Улице Жердева в Улан-Удэ, но сорвались с высоты и попали в больницу. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Бурятия во вторник.

Работали мужчины на индивидуального предпринимателя.

- Во время выполнения высотных работ оборвалось крепление строительной люльки автоподъемника, в результате чего она вместе с рабочими упала на землю, - говорится в сообщении СК.

Мужчины получили серьезные травмы и были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.