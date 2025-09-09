Военблогер и сборщик гуманитарной помощи Роман Алехин оказался замешан в схеме отмывания денег и спекуляции на поставках медикаментов для солдат спецоперации. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщает «112».

В Сети появилась видеозапись, на которой он объясняет, как планирует перераспределять крупные суммы через благотворительный фонд.

Суть схемы заключается в следующем: бизнесмен переводит 200 миллионов рублей в фонд Алехина, который затем закупает у того же предпринимателя лекарства на 150 миллионов. Бизнесмен возвращает себе деньги, а военблогер получает 50 миллионов в виде комиссии и сохраняет репутацию патриота. При этом фактический объем поставляемых медикаментов намеренно занижается.

Ранее Алехин работал советником губернатора Курской области, передает Telegram-канал.

Также стала известна схема поставки бракованных бронежилетов в ВС РФ, из-за которых десятки бойцов могли погибнуть в зоне спецоперации на Украине. Выяснилось, что вместо закупки готовой продукции компания «Пикет» сама изготавливала бронежилеты из дешевых материалов. Таким образом они получили прибыль не менее 200 процентов. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.