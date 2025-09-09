Полицейские в Подмосковье нашли в «газели» полтонны замаскированных наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя и пассажира «газели» на трассе М-11«Нева» в Подмосковье. Внутри автомобиля нашли свыше 500 килограммов наркотиков, которые были спрятаны в катушки с кабелем.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 9 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий на 43-м километре автодороги М-11 «Нева» полицейские остановили для проверки автомобиль «газель». В ходе досмотра транспортного средства в кузове обнаружены четыре металлические катушки с кабелем, внутри которых находилось 479 свертков с порошкообразным веществом общим весом свыше 500 килограммов, — рассказала в личном Telegram-канале Ирина Волк.

Как пояснили задержанные, они действовали по заданию кураторов. Водитель вместе с пассажиром должен был отвезти катушки, начиненные эфедроном, в столицу. Подозреваемые в пересылке запрещенных веществ заявили, что не подозревали, что везут наркотики.

В их отношении возбудили дело и заключили в СИЗО. Правоохранители работают над установлением личностей преступников, которые способствовали этому правонарушению.

Ранее сотрудники полиции остановили легковой автомобиль на дороге М-4 «Дон». В салоне машины сотрудники ДПС нашли пять килограммов наркотиков. Водитель спрятал их под обшивками спинок передних сидений. Мужчину задержали, он рассказал, что планировал сбыть наркотики в Новочеркасске.