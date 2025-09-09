Появились новые подробности об издевательствах в зоогостинице в Чехове

Владельцы скандальной зоогостиницы Dogtown в подмосковном Чехове били животных электрошокерами, а у некоторых питомцев наблюдаются признаки длительного голодания. Подробности об издевательствах над питомцами сообщает «КП».

Напомним, что скандал случился после того, как певица Мона (Даша Кустовская) рассказала о центре передержки в социальных сетях, где находилась ее собака. По словам артистки, она узнала о нехорошей славе Dogtown и решила нагрянуть туда вместе с рэпером Эльдаром Джараховым и друзьями. На выложенных кадрах животное находилось внутри сильно поврежденной клетки, дно которой было покрыто фекалиями. Вскоре туда вызвали полицию, а владельцев других питомцев призвали поскорее их забрать. Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными и мошенничестве.

Dogtown позиционировал себя как элитный центр, однако в Сети его обнаружить его невозможно. По словам источника в правоохранительных органах, бизнес принадлежал жительнице Подольска, к которой позднее присоединилась подруга. Сперва они брали собак в свою квартиру, а после арендовали дом в Чехове. В общей сложности в доме и квартире могли единовременно содержаться до 50 животных.

Сами девушки позиционировали себя как кинологов и заявляли, что смогут воспитать даже самую сложную собаку. Из-за этого некоторые клиенты направляли питомцев не на несколько дней, а на 2-3 месяца. Фактически, никакой работы с ними не проводилось — животные сидели в клетках, а хозяйки центра получали за них деньги.

Клиентов в Подмосковный дом никогда не привозили — собак забирали в Москве. Принимали предпринимательницы лишь авансовые платежи, причем основную часть средств получали наличными.

«По этому делу предстоит провести еще много допросов и проверить разную информацию. На данный момент точно известно, что владелицы зоогостиницы использовали электрошокеры, чтобы собаки не лаяли. Да, эти гаджеты не запрещены, но как минимум нужно было обсудить их применение с владельцами животных, которые на выходе получали запуганных питомцев. Кроме того, у изъятых из центра собак есть признаки того, что их недокармливали, они очень голодные», — заявил источник.

По последней информации, на таких аферах девушки заработали около 2 млн рублей. Однако сумма может увеличиться — потерпевшими пока признали 15 владельцев собак.