«Газель» везла 500 килограммов наркотиков из Петербурга в Москву

В Московской области полицейские задержали подозреваемых с сотнями килограмм наркотиков. Об этом в своем МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, на 43-м километре автодороги М 11 полицейские остановили подозрительную «Газель»в кузове которой находились четыре металлические катушки с кабелем. Внутри было спрятано 479 свертков с зельем, общий вес которого превысил 500 килограмм. Эксперты выяснили, что часть порошка - порядка 10 килограмм представляет собой наркотик- эфедрон.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя за производство наркотиков в особо крупном размере по указанию кураторов с Украины.