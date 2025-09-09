Сотрудники ПВЗ в Москве обманули маркетплейс на пять миллионов рублей

В Москве двое сотрудников пункта выдачи заказов провернули обманную схему, введя в заблуждение представителей маркетплейса. Злоумышленники заказывали у них якобы необходимое для работы оборудование, которое затем перепродавали и получали деньги. Общая сумма причиненного ущерба превысила пять миллионов рублей.

Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— Злоумышленники, 19-летний молодой человек и 23-летняя девушка, под предлогом оснащения управляемых ПВЗ заказывали у представителей маркетплейса различную технику, которую в дальнейшем продавали, а не использовали для заявленных целей. Среди якобы необходимого для работы оборудования были планшеты, сканеры, цифровые видеокамеры, жесткие диски, роутеры, блоки питания, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В незаконных махинациях их уличили правоохранители. Сотрудников ПВЗ задержали. На данный момент оперативники установили их причастность к 17 эпизодам мошенничества.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Молодого человека и девушку отправили под домашний арест на время следствия.

В середине июня полицейские задержали в столице сотрудника ПВЗ, который украл дорогостоящие гаджеты. Житель Москвы подменил их на несоответствующий товар и оформил возврат, тем самым он похитил товары на сумму более 460 тысяч рублей. Молодого человека задержали, а затем избрали ему меру пресечения в виде домашнего ареста.